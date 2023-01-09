Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle gündem oldu
Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde rol alan Cahit Kayaoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.
2010-2016 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristliğini de yapan Cahit Kayaoğlu, şimdilerde 47 yaşında...
Aslen Elazığlı olan yıldız, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde polis memuruyken, bir anda şöhret kapılarını aralamıştı.
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2009 yılında yayınlanan Haneler dizisiyle oyunculuğa adım atan Cahit Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde izleyici karşısına geçti. Dizide kendi adıyla rol alan Kayaoğlu, rol kabiliyetiyle büyük beğeni topladı.
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6 yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi Vatan filminde de yer aldı.
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İŞTE SON HALİ
Direniş Karatay ve Nöbet gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, yaklaşık 4 yıldır kameralardan uzak yaşıyor.
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