  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı

Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan "Güllü Erhan"ı yıllar sonra ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Kurtlar Vadisi'nde "Güllü Erhan" rolünü canlandıran Erhan Ufak son hali ile şaşırttı.

1 / 10
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak şimdilerde Türkiye'den çok uzaklarda yaşıyor.

2 / 10
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

55 kilo vererek bambaşka biri olan ve Bakü'ye yerleşerek Türk Sanat Akademisi'ni kuran Erhan Ufak'ın aynı zamanda İstanbul'da da gayrimenkul firması var.

3 / 10
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

4 / 10