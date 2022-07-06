Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ elbise giyip amuda kalktı
Show TV ekranlarında dün ilk bölümü yayınlanan Demet Akbağ'ın sunduğu Güldürme Beni yarışmasında renkli anlar yaşandı.
Show TV ekranlarında dün ilk bölümü yayınlanan Demet Akbağ'ın sunduğu Güldürme Beni yarışma programına Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ katıldı. Üstündağ yoga yapabilmek için programda etek giyip amuda kalktı.
1 / 12
Bir zamanların tüm Türkiye'de olay olan efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Muro karakteri ile geniş kitlelere adını duyuran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ Demet Akbağ'ın programına konuk oldu.
2 / 12
Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın sunuculuğunu yaptığı Show TV'nin yeni komedi programı 'Güldürme Beni' de ünlü isimler birbirlerini güldürebilmek için birbirinden absürd numaralar yaptı.
3 / 12
Yarışmacılardan Aslı Bekiroğlu, yoga yaptırmak için Mustafa Üstündağ'ı seçince yarışmacılar gülmemek için zor anlar yaşadı.
4 / 12