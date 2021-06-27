Kuruluş Osman dizisinin Aygül Hatun’u Buse Arslan 5 yıllık evliliğini bitirmiş
“Kuruluş Osman” dizisinin Aygül Hatun’u Buse Arslan’ın işadamı Kazım Akdeniz ile olan 5 yıllık evliliğini bitirdiği ortaya çıktı.
ANLAŞMALI AYRILIK
Oyuncunun 2016 yılında evlendiği işadamı Kazım Akdeniz’den nisan ayında boşandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre çift, anlaşmalı olarak ayrıldı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.
KİRAYI ÖDEMEYİNCE...
Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini kiralayan ancak ödeme yapmayan eski dostu Sinan Akçıl’la icralık oldu. Ünlü şarkıcının Audi A5 marka aracına icra yoluyla el konuldu.
Sadettin Saran ve Sinan Akçıl’ın arası kira yüzünden bozuldu. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Maslak’taki evini Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çiftine kiraya verdi. Ancak iddiaya göre Akçıl bir yıl boyunca Saran’a kira ödemedi. Ünlü şarkıcı daha sonra kirasını ödemediği evden taşındı. Bunun üzerine Saran, Akçıl’a ödemesi gereken kira miktarını tebliğ yoluyla gönderdi. Ancak söylentilere göre ünlü şarkıcı bu tebliği de dikkate almadı. Saran da bu kez icra yolunu seçti. Ödemediği kiralar yüzünden Akçıl’ın Audi A5 marka aracına el konuldu.
AŞKI İÇİN URLALI OLDU
Hepsi grubu ile yollarını ayırdıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, sürpriz bir şekilde 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile aşkını ilan etmişti. İzmir-Urla’ya sevgilisinin yanına taşınan Ergül, şimdilerde bütün işlerini buradan takip ediyor. Şarkıcı yakın çevresine “Aşkım için Urlalı oldum” diyormuş.
PANDEMİ ONU GÜLDÜRDÜ
Cem Adrian pandemi döneminin en çok kazanan isimlerinden biri oldu. Bir plak firmasıyla 1 milyon TL değerinde anlaşma yapan şarkıcı, dijital mecralardan da kazançlı çıktı. Dijital platformda en çok dinlenen şarkıcılar arasında gösterilen Adrian’ın YouTube’tan aylık 80 bin TL gelir elde ettiği öğrenildi.