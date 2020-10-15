Kuruluş Osman reyting yarışına damga vurdu
Çarşambanın en çok izlenen dizisi ''Kuruluş Osman'', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Çarşambanın en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', 29'uncu bölümüyle de geleneği bozmadı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,76 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı 20+ABC1'de %9,78 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan Kumral Abdal'ın yardımıyla kurtulurken, Savcı Bey'in Kayı Obası'na gelişi dengeleri değiştirdi.
#DevletimizVarOlsun etiketiyle sosyal medyada ilk sıralarda yer alan 'Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde; babası Ertuğrul Bey'le buluşmak için obadan ayrılan ve tuzağa çekilen Osman Bey, yaralı kurtulduğu saldırının ardından Kumral Abdal'ın yardımıyla gücünü toplamayı başardı.