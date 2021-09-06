Kuruluş Osman’a bomba transferler
atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu.
Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.
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Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.
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İşte Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılan yıldız isimler;
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Serhat Kılıç
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