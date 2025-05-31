Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak!
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman'da 2 sürpriz ismin diziden ayrılacağı ortaya çıktı.
Atv’nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Kuruluş Osman'da ayrılık rüzgarları esiyor...
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194. bölümüyle 6. sezonuna sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman'da sezon finalinde 2 ayrılık yaşanacak.
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Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziden Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’a hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.
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Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer'in de diziden ayrılacağı iddia edildi.
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