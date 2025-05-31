Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak!

Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziden Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’a hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.