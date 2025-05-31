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  4. Ekranların sevilen dizisinde 2 ayrılık birden yaşanacak!

Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman'da 2 sürpriz ismin diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak! - Resim: 1

Atv’nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Kuruluş Osman'da ayrılık rüzgarları esiyor...

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Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak! - Resim: 2

194. bölümüyle 6. sezonuna sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman'da sezon finalinde 2 ayrılık yaşanacak.

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Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak! - Resim: 3

Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziden Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’a hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.

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Kuruluş Osman'da 2 ayrılık birden yaşanacak! - Resim: 4

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer'in de diziden ayrılacağı iddia edildi.

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