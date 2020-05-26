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  3. 26 Mayıs 2020 16:46

Kuruluş Osman’da hesap vakti!

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen 'Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 23'ncü bölümünde heyecan zirvede.

Kuruluş Osman’da hesap vakti!

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen 'Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 23'ncü bölümünde heyecan zirvede.

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Kuruluş Osman’da hesap vakti!

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.

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Kuruluş Osman’da hesap vakti!

Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak?

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Kuruluş Osman’da hesap vakti!

Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak?

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