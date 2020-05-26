Kuruluş Osman’da hesap vakti!
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen 'Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 23'ncü bölümünde heyecan zirvede.
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen 'Kuruluş Osman'ın 27 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 23'ncü bölümünde heyecan zirvede.
Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.
Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak?