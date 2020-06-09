Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.
Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşı karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.