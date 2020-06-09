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  3. 09 Haziran 2020 11:55

Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.

Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 25'inci bölümünde; Osman Bey, Balgay'la yüzleşiyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşı karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Balgay’la kozlarını paylaşıyor!

Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi?

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