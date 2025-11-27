Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca hem senaryo hem de dizinin adı değişmiş, Kuruluş Osman'da 6 sezondur Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer de projeye veda etmişti.