Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uydu... Güzel oyuncu Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi
Ekranların sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da tam 6 sezon boyunca Bala Hatun karakterine hayat verdikten sonra projeye veda eden güzel oyuncu Özge Törer katıldığı bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca hem senaryo hem de dizinin adı değişmiş, Kuruluş Osman'da 6 sezondur Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer de projeye veda etmişti.
Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de tam 6 sezon boyunca canlandırıdğı Bala Hatun karakteriyle izleyiciden tam not almıştı.
Diziden ayrıldıktan sonra henüz yeni bir projeye imza atmayan Özge Törer'den dikkat çeken bir haber daha geldi.
6 sezon boyunca Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, güçlü oyunculuğu, doğal duruşu ve karakterle bütünleşen performansı sayesinde “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.
