Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u iğne ipliğe döndü!

Bir 10 kilo daha veren 45 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'da son halinin fotoğrafını paylaştı. Kırmızı kıyafetiyle bir deri bir kemik kaldığı görülen Bozoğlu, fotoğrafın fotoşop olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı.