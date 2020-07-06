Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u iğne ipliğe döndü!
Mide küçültme ameliyatıyla 110 kilodan 60 kiloya düşen Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, 10 kilo daha verdi.
Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kiloya çıkınca 16 Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. İlk iki yılda 50 kilo vermişti.
Bir 10 kilo daha veren 45 yaşındaki oyuncu, önceki gün Instagram'da son halinin fotoğrafını paylaştı. Kırmızı kıyafetiyle bir deri bir kemik kaldığı görülen Bozoğlu, fotoğrafın fotoşop olduğu yönündeki eleştirilere sessiz kalmadı.