Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımı dünyayı ayağa kaldırdı
'Kuruluş Osman' dizisi için geri sayım başladı. Bu sezon Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ilk tanıtım yayınlandı. Diziden ilk gö
Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, Atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür.
Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır.
Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.