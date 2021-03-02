Kuruluş Osman'ın kadrosuna sürpriz transfer
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ATV dizisi Kuruluş Osman dizisinde bomba bir gelişme yaşandı. Yayınlanan son tanıtımda "Kara Şaman Togay" karakterinin diziye dahil olduğu görüldü. Peki Kara Şaman Togay'ı kim canlandıracak. Ayrıntılar haberimizde
Kuruluş Osman transfere doymuyor TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ATV'de Kuruluş Osman olarak devam eden dizi reyting rekorları kırıyor. Çarşamba akşamları zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman transfere doymuyor.
Başrollerini Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar) ve Didem Balçın (Selcan) gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi kadrosunu günden güne genişletiyor. En son diziye bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisine dahil olmuştu.
Bir isim daha katıldı ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisine çok ünlü bir isim daha katıldı. Usta oyuncu Moğolların efsane komutanı "Kara Şaman Togay"ı canlandıracak. Ama öncesinde 48.bölümde neler yaşanacağını anlatalım sizlere. Kuruluş Osman 48. Bölüm fragmanı
Mücadelede yeni cephe açılıyor Kuruluş Osman yeni bölüme efsanevi Moğol komutanı Togay’ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey’in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.