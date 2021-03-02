Kuruluş Osman'ın kadrosuna sürpriz transfer

Başrollerini Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar) ve Didem Balçın (Selcan) gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi kadrosunu günden güne genişletiyor. En son diziye bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisine dahil olmuştu.