Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !
Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aydın, yüzüne dolgu yaptırdığından dolayı pişman olduğunu anlattı.
Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı.
Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.
6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.
Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla...