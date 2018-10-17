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  3. 17 Ekim 2018 11:58

Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !

Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aydın, yüzüne dolgu yaptırdığından dolayı pişman olduğunu anlattı.

Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !

Şarkıcı Aydın, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar önce yüzüne dolgu yaptıran Aydın, yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı.

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Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !

Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum.

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Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !

6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.
Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla...

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Kuşum Aydın: Televizyon kariyerim bitti !

Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı.
Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de.

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