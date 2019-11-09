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  3. 09 Kasım 2019 12:56

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyiciler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Güzel oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla magazin dünyasının gündemine oturdu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Aslıhan Güner'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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