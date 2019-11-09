Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyiciler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
Güzel oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla magazin dünyasının gündemine oturdu.