Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner olay oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…