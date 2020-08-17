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  3. 17 Ağustos 2020 08:04

Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Kylie Jenner yeni yaşını yine coşkuyla kutluyor. Jenner arkadaşlarını alarak özel jetiyle tatile çıktı.

Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı

Dünyanın en gösterişli yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, 23. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı. Bu kutlamalar Jenner'a elbette ki yetmedi.

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Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı

Kylie Jenner arkadaşlarını özel jetiyle Turks ve Caicos Adaları'na tatile götürdü. Jenner yine farkını ortaya koyarak uçağa binenlere kendi tarzından hediyelere boğdu.

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Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı

Kylie arkadaşlarına yastık ve siperlikli pembe-beyaz göz maskelerinin yanı sıra kişi başına 14 donut verdi.

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Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı

Kylie'nin özel jetindeki lüks yolculukta konuklar için Hermes işlemeli battaniyelerle tamamlanmış ten rengi deri koltuklar dikkatlerden kaçmadı.

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