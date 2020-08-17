Kylie Jenner doğumgünü kızı olup hediye dağıttı
Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren Kylie Jenner yeni yaşını yine coşkuyla kutluyor. Jenner arkadaşlarını alarak özel jetiyle tatile çıktı.
Dünyanın en gösterişli yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, 23. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı. Bu kutlamalar Jenner'a elbette ki yetmedi.
Kylie Jenner arkadaşlarını özel jetiyle Turks ve Caicos Adaları'na tatile götürdü. Jenner yine farkını ortaya koyarak uçağa binenlere kendi tarzından hediyelere boğdu.
Kylie arkadaşlarına yastık ve siperlikli pembe-beyaz göz maskelerinin yanı sıra kişi başına 14 donut verdi.