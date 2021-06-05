Kylie Jenner yine seksi tatil pozları ile sosyal medyayı salladı
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, tatil pozları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Reality show yıldızlığından iş kadınlığına geçiş yapan Kylie Jenner, Instagram'da geçtiğimiz günlerde çekilmiş tatil fotoğrafını paylaştı. Jenner'in kareleri dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.
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Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (23) şimdi de kızı Stormi Webster (3) adına bebek bakım markası kurmasıyla gündeme geldi.
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2020’de, üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' ilan edilen Jenner, şu sıralar tatil özlemi çekiyor.
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Deniz kenarından seksi pozlarını paylaşan Jenner, paylaşımına "Keşke hala burada olsaydım" notunu düştü. Jenner'ın Instagram'da 238 milyon takipçisi bulunmakta.
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