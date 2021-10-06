Kylie Jenner'ın satışa sunduğu bikinileri hayal kırıklığına uğrattı
Dünyanın en genç milyarderi ilan edilen ve gün geçtikçe servetine servet katan Kylie Jenner, yeni satışa sunduğu bikini modelleriyle tepki çekti.
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Kylie Jenner, dünyanın en genç zenginlerinden bir tanesi.
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Kendi adıyla kurduğu kozmetik markasından milyonlarca dolar kazanan Kylie, ürün yelpazesini genişletiyor.
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Kozmetik markasından sonra bebek ürünleri markası da çıkaran ünlü isim son olarak mayo-bikini markasını görücüye çıkarmıştı.
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Piyasa satışı sunulan mayo ve bikini modelleri kısa sürede büyük ilgi gördü ancak kullanıcılar bir hayli pişman oldu.
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