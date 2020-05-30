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  3. 30 Mayıs 2020 13:06

Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı

Çıkardığı kozmetik markasıyla Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kyli Jenner'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı

Çıkardığı kozmetik markasıyla Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kyli Jenner'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı

Genç yaşta dudak uçuklatan bir servetin sahibi olan Kylie'nin mal varlığının kurmaca olduğu öne sürüldü. İşin ilginç yanı ise bu iddiayı ortaya atan yine Kylie'yi milyarder ilan eden Forbes dergisi.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı

Amerikan Forbes dergisi; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında yeni bir yazı yayınladı. Dergi, resmi web sitesinden Jenner'ın bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini iddia etti.

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Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in% 51'ini geçtiğimiz ocak ayında 1,2 milyar bir dolarlık anlaşma ile ABD güzellik devi Coty'ye satmıştı. Derginin iddialarına göre, tüm gerçekler bu satıştan sonra ortaya çıktı.

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