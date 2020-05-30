Kylie Jenner'ın serveti kurmaca çıktı
Çıkardığı kozmetik markasıyla Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kyli Jenner'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Çıkardığı kozmetik markasıyla Forbes tarafından en genç milyarder ilan edilen Kyli Jenner'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Genç yaşta dudak uçuklatan bir servetin sahibi olan Kylie'nin mal varlığının kurmaca olduğu öne sürüldü. İşin ilginç yanı ise bu iddiayı ortaya atan yine Kylie'yi milyarder ilan eden Forbes dergisi.
Amerikan Forbes dergisi; üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında yeni bir yazı yayınladı. Dergi, resmi web sitesinden Jenner'ın bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini iddia etti.