La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı
La casa de papel dizisinin 3. yeni sezon tarihi uzun zamandır hayranları tarafından merakla bekleniyordu. İspanyol yapımı suç temalı dizi La casa de papel'in 3. yeni sezon tarihi Netflix tarafından açıklandı.
Netflix'in yayınladığı özel tanıtıma göre, popüler suç dizisi La casa de papel’in 3. sezonu 19 Temmuz'da geri dönecek.
İspanya Kraliyet Darphanesi’nde gerçekleşen sıradışı bir soygunun perde arkasını işleyen "La casa de papel" üçüncü sezonunda yeni bir maceraya ev sahipliği yapacak.