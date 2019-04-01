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  3. 01 Nisan 2019 23:48

La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı

La casa de papel dizisinin 3. yeni sezon tarihi uzun zamandır hayranları tarafından merakla bekleniyordu. İspanyol yapımı suç temalı dizi La casa de papel'in 3. yeni sezon tarihi Netflix tarafından açıklandı.

La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı

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La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı

Netflix'in yayınladığı özel tanıtıma göre, popüler suç dizisi La casa de papel’in 3. sezonu 19 Temmuz'da geri dönecek.

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La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı

İspanya Kraliyet Darphanesi’nde gerçekleşen sıradışı bir soygunun perde arkasını işleyen "La casa de papel" üçüncü sezonunda yeni bir maceraya ev sahipliği yapacak.

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La Casa de Papel 3. sezondan yeni fragman geldi; yayın tarihi de açıklandı

İlk iki sezonda karşılaştığımız ekip, bu kez yeni yüzlerin de aralarına katılmasıyla çok daha büyük bir soygun için harekete geçecekler.



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