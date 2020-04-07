Lady Gaga'dan rekor bağış!

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verilmesi için yardım toplama amaçlı yapılacak One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için de işbirliği yapacakları duyuruldu. Özel yayında Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish gibi isimler yer alacak.