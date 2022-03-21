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  4. Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi model Nina Agdal hiç çekinmedi ve çıplak pozunu paylaştı.

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak - Resim: 1

1992 doğumlu Danimarkalı güzel Nina Agdal sosyal medyayı salladı. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ile bir dönem aşk yaşayan model sınırları zorladı. 

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Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak - Resim: 2

Sokakta yürürken keşfedilen genç model çıplak paylaşımıyla dikkat çekti.

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Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak - Resim: 3

Nina Agdal elleriyle göğüslerini kapadı ancak sosyal medyada tepkilerin odağındaydı. 

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Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Nina Agdal yine çırılçıplak - Resim: 4

Ayna selfiesi aşırı bulunan modeli estetik bulanlar olduğu gibi bulmayanlar da vardı.

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