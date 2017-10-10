Leyla ile Mecnun geri mi dönüyor ?
Öykü Özdoğan’ın hazırlayıp sunduğu “20 DAKİKA”, oyuncu Serkan Keskin’i konuk etti. Keskin, NTV Radyo dinleyicilerine oyunculuk hayatını ve yeni projelerini anlattı.
Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda izleyici karşısına çıkan Serkan Keskin, 13 Ekim’de vizyona girecek “Cingöz Recai” filmini anlatarak sohbete başladı. Ünlü oyuncu, 1969 yılında Ayhan Işık’ın oynadığı, Peyami Safa’nın eseri “Cingöz Recai” filminin 48 yıl sonra günümüze uyarlanarak sinemaseverlerin karşısına çıkacağını ve “Sadri” isimli karakteri canlandıracağını dile getirdi.
"ESKİ ARKADAŞLAR OLARAK YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMİŞİZ GİBİ HİSSETTİK”
Filmde; Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Haluk Bilginer, Musa Uzunlar, Günay Karacaoğlu, Hakan Boyav gibi birbirinden usta oyuncularla rol aldığını söyleyen Serkan Keskin, “Her biri ayrı ayrı çok değerli ve çalışmak istediğim insanlardı. Filmin bir kısmını yurt dışında çektik. Kalabalık bir kadro olarak 4-5 gün oradaydık ve çekimler çok eğlenceli geçti. Zaten birbirimizi eskiden de tanıyan bir ekip olduğumuz için ‘Eski arkadaşlar olarak yıllar sonra bir araya gelmişiz’ gibi hissettik” dedi.
"YILLARDIR HER OYUNCUNUN HAYALİYDİ”
Masum dizisiyle de izleyici karşısına çıkan Keskin, birinci sezonu dijital platformda yayınlanan dizinin artık televizyon kanalında yayınlanacağını söyledi. Ünlü oyuncu, “Dizinin djital platformda olması bizim için çok heyecanlıydı. Dijital ortamda, süresi 40-45 dakika olan bir dizide oynamak her oyuncunun ve her yönetmenin hayaliydi. Böyle bir şeye öncü olmak bizim için şans oldu” dedi.
"LEYLA İLE MECNUN’UN FİLMİNİ YAPABİLİRİZ”
Keskin, kendisinde en çok iz bırakan karakterin Leyla ile Mecnun’daki “İsmail abi” olduğunu itiraf etti.
Leyla ile Mecnun’un sinema filminin yapılmasını kendi aralarında hep konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu, “Her birimiz şu an farklı projelerde yer alıyoruz. Zaten film yapmak programlayarak olmamalı. Gerçekten yapmamız gerektiğini hissedersek bir araya gelir ve o zaman Leyla ile Mecnun’un filmini yaparız” dedi. Ayrıca Keskin, “O dönem ‘Bir müzik grubu kursak mı?’ gibi bir düşüncemiz vardı. Bir gün hepimiz birbirimizi çok özleyip bir araya gelebiliriz ve grubumuzu da kurabiliriz” dedi.