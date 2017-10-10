Leyla ile Mecnun geri mi dönüyor ?

"LEYLA İLE MECNUN’UN FİLMİNİ YAPABİLİRİZ”



Keskin, kendisinde en çok iz bırakan karakterin Leyla ile Mecnun’daki “İsmail abi” olduğunu itiraf etti.



Leyla ile Mecnun’un sinema filminin yapılmasını kendi aralarında hep konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu, “Her birimiz şu an farklı projelerde yer alıyoruz. Zaten film yapmak programlayarak olmamalı. Gerçekten yapmamız gerektiğini hissedersek bir araya gelir ve o zaman Leyla ile Mecnun’un filmini yaparız” dedi. Ayrıca Keskin, “O dönem ‘Bir müzik grubu kursak mı?’ gibi bir düşüncemiz vardı. Bir gün hepimiz birbirimizi çok özleyip bir araya gelebiliriz ve grubumuzu da kurabiliriz” dedi.



