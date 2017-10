Leyla ile Mecnun geri mi dönüyor ?

"YILLARDIR HER OYUNCUNUN HAYALİYDİ”



Masum dizisiyle de izleyici karşısına çıkan Keskin, birinci sezonu dijital platformda yayınlanan dizinin artık televizyon kanalında yayınlanacağını söyledi. Ünlü oyuncu, “Dizinin djital platformda olması bizim için çok heyecanlıydı. Dijital ortamda, süresi 40-45 dakika olan bir dizide oynamak her oyuncunun ve her yönetmenin hayaliydi. Böyle bir şeye öncü olmak bizim için şans oldu” dedi.