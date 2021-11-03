Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için sahnede
Geçtiğimiz hafta korona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı. Kaynak: Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için yarışmaya k
Geçtiğimiz hafta korona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı.
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Tel Aviv doğumlu Türk asıllı şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.
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Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi.
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Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.
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