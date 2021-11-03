  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için sahnede

Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için sahnede

Geçtiğimiz hafta korona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı. Kaynak: Linet Eurovision'da İsrail'i temsil edebilmek için yarışmaya k

Geçtiğimiz hafta korona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı.

1 / 6

Tel Aviv doğumlu Türk asıllı şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

2 / 6

Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. 

3 / 6

Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.

4 / 6