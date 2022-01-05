Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Geçtiğimiz haftalarda yarışma hakkında konuşan Linet, üçüncü tura kaldığını belirterek "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" demişti.

Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim, sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" şeklinde konuşmuştu.