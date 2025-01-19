Linet'in konseri Hamas paylaşımı yüzünden iptal edildi

Platform tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'deki soykırımı destekleyen 'Linet Menaşi' isimli kişi bugün saat 21.00, Jolly Joker Ankara'da konser verecektir. Ankara Filistin Dayanışma Platformu olarak soykırımın ve soykırıma destek verenlerin karşısındayız. Etkinlik iptal edilmediği takdirde etkinliğin yapılmasına karşı aynı alanda toplantı ve gösteri hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.