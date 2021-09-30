Lottie Moss, pembe iç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti
Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde yaptığı dikkat çeken açıklamadan sonra Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Lottie Moss, geçtiğimiz günlerde yaptığı dikkat çeken açıklamadan sonra Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
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Pembe iç çamaşırıyla ayna selfie’si yapan cesur güzelin paylaşımı yüz binlerce beğeni topladı.
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Efsane top model Kate Moss’un kardeşi olan Lottie Moss, ablası kadar başarılı olmasa da her yaptığıyla adını duyurmayı başarıyor. Erotik sitelerde para karşılığı çıplak video ve fotoğraflarını satan Lottie Moss’un bu yüzden ailesiyle arası açılmıştı.
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23 yaşındaki model, son sosyal medya paylaşımında pembe bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptığı pozlarını paylaştı.
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