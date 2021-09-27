Lottie Moss'tan olay yaratan ilişki itirafı: Diş fırçalar gibi her sabah ilişkiye giriyoruz
Dünyaca ünlü model Kate Moss'un üvey kardeşi ve meslektaşı Lottie Moss, erkek arkadaşıyla ilgili ilk kez itiraflarda bulundu.
23 yaşındaki İngiliz model Lottie Moss, ilk kez Tristan Evans ile olan ilişkisi hakkında konuştu.
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Diş fırçalar gibi erkek arkadaşıyla her sabah ilişkiye girdiğini söyleyen Moss, tüm insanların ilişkiye girmesine rağmen, bu durumun neden utanılacak bir şeymiş gibi lanse edildiğine anlam veremediğini söyledi.
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Cinselliğin harika olduğunu söyleyen Moss, OnlyFans'e üye olduğunu ve takipçileri ile özel yaşamını paylaşmaktan çekinmediğini söyledi.
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Geçen sene panseksüel olduğunu açıklayan ve erkek arkadaşı dahil bu tercihine herkesin saygı duymak zorunda olduğunu belirten Moss, şimdiye kadar ilişki yaşadığı herkesin bu kararına saygı duyduğunu, saygı duymayanlara ise kapıyı gösterdiğini söyledi.
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