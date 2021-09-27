Lottie Moss'tan olay yaratan ilişki itirafı: Diş fırçalar gibi her sabah ilişkiye giriyoruz

Geçen sene panseksüel olduğunu açıklayan ve erkek arkadaşı dahil bu tercihine herkesin saygı duymak zorunda olduğunu belirten Moss, şimdiye kadar ilişki yaşadığı herkesin bu kararına saygı duyduğunu, saygı duymayanlara ise kapıyı gösterdiğini söyledi.