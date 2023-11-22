Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın düğün tarihi belli oldu

HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın menajeri Duygu Durukan konu ile ilgili açıklama yaptı.

Durukan yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncum Devrim Özkan hakkında çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler " dedi.