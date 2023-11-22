Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın düğün tarihi belli oldu
Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ın Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından evleneceği iddia edildi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın evleneceği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.
Çiftin daha önce Uruguaylı futbolcu Torreira'nın ‘şartlı evlilik’ teklifi yüzünden ayrıldığı ve Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı üzerinde tepki gösterdiği de iddialar arasındaydı.
HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın menajeri Duygu Durukan konu ile ilgili açıklama yaptı.
Durukan yaptığı yazılı açıklamada "Oyuncum Devrim Özkan hakkında çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler " dedi.