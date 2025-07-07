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  4. Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu

Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira sosyal medyanın güzel fenomeni Ecenaz Üçer'i "stalklarken" fena yakalandı...

Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu - Resim: 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira sosyal medyadaki "çapkınlık turu" sırasında acemiliğine yenilerek çok fena yakalandı.

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Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu - Resim: 2

Daha önce güzel oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşayan Lucas Torreira'nın bu ilişkisi uzun sürmemişti.

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Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu - Resim: 3

2023 yılında filizlenen Lucas Torrerira - Devrim aşkı bir süre sonra sona ermiş ve ünlü ikili ayrılmıştı.

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Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu - Resim: 4

Hatta bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da ikili aşklarına ikinci bir şans vermeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı.

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