Lucas Torreira, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira sosyal medyanın güzel fenomeni Ecenaz Üçer'i "stalklarken" fena yakalandı...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira sosyal medyadaki "çapkınlık turu" sırasında acemiliğine yenilerek çok fena yakalandı.
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Daha önce güzel oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşayan Lucas Torreira'nın bu ilişkisi uzun sürmemişti.
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2023 yılında filizlenen Lucas Torrerira - Devrim aşkı bir süre sonra sona ermiş ve ünlü ikili ayrılmıştı.
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Hatta bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da ikili aşklarına ikinci bir şans vermeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı.
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