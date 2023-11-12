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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşk pozlarına beğeni yağdı

Güzel oyuncu Devrim Özkan ve ünlü futbolcu Lucas Torreira'nin yaşadığı aşkta mutlulukları dolu dizgin devam ediyor.

Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşk pozlarına beğeni yağdı - Resim: 1

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek yollayarak jest yapan yıldız futbolcu aşk pozlarına yenisini ekledi.

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşk pozlarına beğeni yağdı - Resim: 2

Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile birlikte olduğu fotoğraflar peş peşe paylaştı. Torreira paylaşımına "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşk pozlarına beğeni yağdı - Resim: 3

Aşk pozlarına binlerce beğeni yağarken Devrim Özkan ise sayfasında bu paylaşıma yer vermedi.

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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın aşk pozlarına beğeni yağdı - Resim: 4
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