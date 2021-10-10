Madonna'dan olay hareket: Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’a katıldı. Madonna, programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan Fallon, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketini çıkarıp üzerini örttü.