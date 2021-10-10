Madonna'dan olay hareket: Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’da seyircileri şoke eden bir harekete imza attı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’a katıldı. Madonna, programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan Fallon, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketini çıkarıp üzerini örttü.
1 / 10
63 yaşındaki şarkıcı Madonna, geçtiğimiz gece Jimmy Fallon’un sunduğu The Tonight Show programına Madame X belgeselini tanıtmak için konuk oldu.
2 / 10
Ünlü şarkıcı programın ilerleyen dakikalarında beklenmeyen bir hamlede bulundu. Madonna bir anda masanın üstüne atlayarak eteğini kaldırdı.
3 / 10
Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu Jimmy Fallon, ceketini çıkararak Madonna’nın üzerini örtmeye çalıştı.
4 / 10