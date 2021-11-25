Madonna'nın cesur fotoğraflarına tepki: Yeter artık!

Madonna hayranları, ünlü şarkıcının gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazdı. Bir takipçisi, “Neden Madonna?” yazarken; bir başkası, “Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun” dedi.