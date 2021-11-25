Madonna'nın cesur fotoğraflarına tepki: Yeter artık!
Madonna, vücudunun büyük bir kısmını açıkta bırakan ve bol Photoshop'lu olduğu öne sürülen cesur fotoğrafları sosyal medyada tepki çekmeye başladı.
‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, kişisel Instagram hesabından yayınladığı yatak odası pozlarıyla hayranlarından tepki çekti.
63 yaşındaki Amerikalı yıldız, aralarında kalçasını ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan görsellerin de yer aldığı paylaşımıyla, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı.
Madonna hayranları, ünlü şarkıcının gündeme gelmek için bu tarz fotoğraflara ihtiyacı olmadığını içeren mesajlar yazdı. Bir takipçisi, “Neden Madonna?” yazarken; bir başkası, “Bize poponu göstermeyi bırak. Yeter artık! Çok bayağı görünüyorsun” dedi.
Dördü evlatlık toplam altı çocuğu olan Madonna’ya yönelik, “Çocukların seninle gurur duyuyordur” şeklindeki kinayeli mesaj da dikkat çekenler arasındaydı.
Madonna’nın çok genç görünen yüzü için aşırı Photoshop müdahalesi yapıldığını öne sürenler de oldu.