Madonna'nın paylaşımı olay oldu: Filtre mi iğne mi?
Popun divası Madonna, tasarımcı dostu Jean Paul Gaultier’nin hediye ettiği transparan tulumu ile sosyal medyada olay oldu.
Popun divası Madonna, tasarımcı dostu Jean Paul Gaultier’nin hediye ettiği transparan tulum için Instagram’dan teşekkür etti.
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Şarkıcının 600 Euro’luk tulumundan çok yüzü dikkat çekti. Takipçileri, 62 yaşındaki şarkıcının dozunu artırdığı estetik müdahaleler nedeniyle endişelerini paylaştı.
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Bazı takipçileri ise değişimin filtrelerden kaynaklandığını savundu.
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