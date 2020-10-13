Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü görenler gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz haftalarda 52 yaşına giren Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Madonna, sosyal medya paylaşımında herkesi şaşkına çevirdi ünlü şarkıcının görüntüsü takipçilerini şaşırttı.
Madonna'nın pembe saçları bir yana en çok pembe saçları bir yana en çok yüzünün şekli dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı paylaşımlarından birinde hayatını konu alacak olan filmin senaryo yazarı Diablo Cody ile çekilen bir pozuna da yer verdi. Madonna'nın bu paylaşımlarında en çok konuşulan özelliği yüzünün şekli oldu.