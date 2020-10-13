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  3. 13 Ekim 2020 10:16

Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü görenler gözlerine inanamadı. Geçtiğimiz haftalarda 52 yaşına giren Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Madonna, sosyal medya paylaşımında herkesi şaşkına çevirdi ünlü şarkıcının görüntüsü takipçilerini şaşırttı.

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Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Madonna'nın pembe saçları bir yana en çok pembe saçları bir yana en çok yüzünün şekli dikkat çekti.

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Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Ünlü şarkıcı paylaşımlarından birinde hayatını konu alacak olan filmin senaryo yazarı Diablo Cody ile çekilen bir pozuna da yer verdi. Madonna'nın bu paylaşımlarında en çok konuşulan özelliği yüzünün şekli oldu.

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Madonna'nın son görüntüsü sevenlerini üzdü

Çok sayıda kullanıcı Madonna'nın paylaşımlarına "Bu üzücü, sana neler oluyor? Seni tanıyamıyoruz" diye yazdı.

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