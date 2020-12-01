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  3. 01 Aralık 2020 13:55

Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan ''büyü'' iddiası

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan ''büyü'' iddiası

Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, "Emre'nin E'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim" diyerek kendisini tehdit eden Sarnıç'ı savcılığa ihbar etmişti.

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Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan ''büyü'' iddiası

Öte yandan çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.

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Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan ''büyü'' iddiası

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Sabah'ta yer alan habere göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi.

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Mahkemede sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan ''büyü'' iddiası

Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

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