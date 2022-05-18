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  4. Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber

Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber

Son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Esra ve Peride karakterlerini canlandıran Hazal Kaya'ya mahkemeden kötü haber geldi.

Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber - Resim: 1

Oyuncu Hazal Kaya, evlenmeden önce Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içinde Doç. Dr. Genç'e ait daireyi kiraladı.

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Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber - Resim: 2

Kaya, Göktürk'teki daire için bir yıllık kira bedeli 192 bin lirayı peşin ödemişti.

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Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber - Resim: 3

 İddiaya göre, çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu Kaya ve eşi, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirmişti.

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Mahkemeden Hazal Kaya'ya kötü haber - Resim: 4

Dr. Genç olumlu yaklaşmayınca, Kaya kira sözleşmesini feshetti. 

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