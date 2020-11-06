Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak
Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, Tülin Şahin'den korunma talebinde bulundu. Şahin'in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermemekle tehdit ettiğini iddia eden Noronha'nın talebi kabul edildi.
Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, bir dönem birlikte yaşadığı manken Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocukları Siena Leyla’yı göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmıştır. Tülin Şahin, son derece agresif davranışlarda bulunmuştur.
Noronha’yı evden ayrılması ve kendi ülkesine gitmesi halinde çocuğun yüzünü bir daha göstermemekle ve çocuğun soyadını değiştirmekle tehdit etmiştir. Pedro de Noronha, 9 Ekim’de çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir.