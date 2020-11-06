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  3. 06 Kasım 2020 09:48

Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, Tülin Şahin'den korunma talebinde bulundu. Şahin'in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermemekle tehdit ettiğini iddia eden Noronha'nın talebi kabul edildi.

Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, bir dönem birlikte yaşadığı manken Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocukları Siena Leyla’yı göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

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Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmıştır. Tülin Şahin, son derece agresif davranışlarda bulunmuştur.

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Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Noronha’yı evden ayrılması ve kendi ülkesine gitmesi halinde çocuğun yüzünü bir daha göstermemekle ve çocuğun soyadını değiştirmekle tehdit etmiştir. Pedro de Noronha, 9 Ekim’de çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir.

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Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Tülin Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir.”

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