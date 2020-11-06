Mahkemeden Tülin Şahin'e şok! Karara uymazsa hapis yatacak

Portekizli iş adamı Pedro de Noronha, bir dönem birlikte yaşadığı manken Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocukları Siena Leyla’yı göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

