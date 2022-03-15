Mahkum dizisinde deprem! Başrol oyuncusu veda ediyor
FOX’un reyting şampiyonu dizisi Mahkum'un başrol oyuncusundan kötü haber geldi. Başarılı oyuncu Mahkum dizisine veda ediyor...
Baş rollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın oynadığı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak.
1 / 8
tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son dönemin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un başrollerinden birinin diziye veda edeceği öğrenildi. Dizinin Cemre'si Seray Kaya, senaryodaki hikâyesi bittiği için projeden ayrılıyor.
2 / 8
FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum perşembe akşamları reyting galibi olarak devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği kısa sürede fenomen olan diziyi, A. Volkan Kocatürk yönetiyor.
3 / 8
Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin Cemre’si Seray Kaya senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda edecek. Kaya’nın “Mahkum”dan 2 hafta sonra ayrılacağı öğrenildi.
4 / 8