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  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi

Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi - Resim: 1

Kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi - Resim: 2

Hayal Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'' ve ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi - Resim: 3

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hayal Köseoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

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Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozlarıyla gündeme geldi - Resim: 4

Henüz 6 yaşındayken rol aldığı Ruhsar dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayal Köseoğlu; Aşk-ı Memnu, Arkadaşlar İyidir, Mucize Doktor ve İstanbullu Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

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