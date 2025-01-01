Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den sosyal medyayı sallayan video
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in yeni yıl videosu ile yılbaşı gecesine damgassını vurmayı başardı.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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Geçtiğimiz aylarda açıklamalarıyla gündem olan Gizem Tuncer, "Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem" diye konuşmuştu.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve babasının yolundan giderek şarkı söylemeyi tercih eden Gizem Tuncer'in cesur kombiniyle çektiği videosunu paylaştı.
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