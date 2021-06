Makyajsız görüntüleri büyük eleştiri almıştı: Cansu Taşkın tüm yorumlara inat...

CANSU TAŞKIN'DAN AÇIKLAMA



''Bugün yapılan haberlere şöyle bir baktım, hiç iyi niyetli değildi ama yinede gazeteci arkadaşlarıma saygım devam edecektir. İyiliğe de kötülüğe de her zaman iyilik ile cevap vermeye devam edeceğim. Bir diğer konu ise; kadının kadına yaptığı şiddet.. Şöyle bir okudum yapılan yorumları, %90’ı kadın. 'Ay bu ne makyajsız iğrençmiş, ne çirkinsin' vs. Bir kadın bir kadına neden yapar? niçin yapar? Kadının kadına yaptığı şiddet değil mi? Eleştirebilirsin tabii ki ama kimse yargılayamaz, aşağılayamaz. Kimseye bu hak verilmedi. Ben her şeye rağmen iyilikle cevap vermeye devam edeceğim. Kaybetsem bile iyilikten kaybettim derim. Sevgiler''