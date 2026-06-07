Makyajsız kamera karşısına geçen Jennifer Lopez olay oldu
Dünyaca ünlü 56 yaşındaki yıldız Jennifer Lopez, makyajsız videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarından pürüzsüz cildi için övgüler alan Lopez, bazı takipçilerinin "filtre kullanıldı" iddialarıyla tartışmaların odağına yerleşti.
Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Jennifer Lopez, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı son videoyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzellik ve kozmetik sektörüne kendi markasıyla güçlü bir giriş yapan 56 yaşındaki sanatçı, yeni ürününün tanıtımı için kamera karşısına makyajsız geçince takipçilerini ikiye böldü.
Evinin banyosunda, tamamen doğal ve makyajsız olduğunu belirterek kamera karşısına geçen ünlü yıldız, ürünün cildinde yarattığı etkiyi milyonlarca takipçisiyle paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen koruduğu dinamik fiziği ve cilt yapısıyla bilinen Lopez'in bu paylaşımı, kısa sürede Instagram'ı salladı.
Hayranları İkiye Bölündü
Videonun yayınlanmasının ardından Jennifer Lopez'in gönderisi adeta yorum yağmuruna tutuldu. Sadık hayran kitlesi, 56 yaşındaki yıldızın cildine övgüler düzerek, "Cildi parlıyor, saçları parlıyor, hayatı parlıyor" ve "Kusursuz bir ışıltı yayıyor" gibi destekleyici mesajlar paylaştı.
Filtre Mi, Doğal Mı?
Ancak dijital çağın getirdiği güzellik standartları ve sosyal medya gerçekliği tartışmaları bu videoda da kendini gösterdi. Kozmetik ürünlerinin tanıtımlarında sıkça başvurulan dijital hileleri gündeme getiren bazı şüpheci takipçiler, JLo'nun cildinin bu kadar pürüzsüz görünmesinin ardında yeni serumun değil, akıllı telefonlardaki "güzellik filtrelerinin" yattığını öne sürdü.