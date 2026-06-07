Makyajsız kamera karşısına geçen Jennifer Lopez olay oldu

Filtre Mi, Doğal Mı?

Ancak dijital çağın getirdiği güzellik standartları ve sosyal medya gerçekliği tartışmaları bu videoda da kendini gösterdi. Kozmetik ürünlerinin tanıtımlarında sıkça başvurulan dijital hileleri gündeme getiren bazı şüpheci takipçiler, JLo'nun cildinin bu kadar pürüzsüz görünmesinin ardında yeni serumun değil, akıllı telefonlardaki "güzellik filtrelerinin" yattığını öne sürdü.