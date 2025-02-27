Makyajsız market alışverişindeki Gülşen görenleri hayretler içerisinde bıraktı
Güçlü sesi ve konserlerinde tercih ettiği oldukça cesur sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen market alışverişinde muhabirlerin objektiflerine makyajsız yakalanınca magazin dünyası karıştı.
Sevilen şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen özellikle sahne performansları ve tercih ettiği birbirinden cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündeminde yer alırken bu sefer makyajsız "günlük hali" ile dikkatleri üzerine çekti.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un makyajsız günlük bir spor kıyafetle görüntülediği Gülşen'in bu fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı.
Gülşen'in bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken Yeliz Yeşilmen de "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi çok üzüldüm normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın ise Gülşen'i savunarak "Uffff ya ne yapacaktı 5 okka makyaj mı doğal işte makyajsız dolaştığımız gibi" dedi.