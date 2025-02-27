Makyajsız market alışverişindeki Gülşen görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Gülşen'in bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşulurken Yeliz Yeşilmen de "Ya şaka gibi gerçekten hastalıklı gibi çok üzüldüm normalde çok beğeniyorum bence bunu hemen silin çünkü kafamızdaki isme bir hakaret oluyor hiç beğenmedim çünkü normalde çok beğeniyorum vücudunu" ifadelerini kullandı.