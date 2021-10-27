''Malhun Hatun'' Yıldız Çağrı Atiksoy’un sevgilisi bakın kim çıktı
ATV ekranlarında her çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakteriyle beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi de oyuncu çıktı.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Güzel oyuncunun sevgilisi ise herkesi şaşırttı.
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