Mali bombayı patlattı: ''Instagram'dan yürümeye başladım''
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı. Yavaş yavaş yürümeye başladığını söyleyen Erbil, ''Tam yürüyemiyorum, ben de Instagram'dan yürümeye başladım'' sözleriyle güldürdü.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine yavaş yavaş dönüyor. Destek alarak yürümeye başlayan Erbil, merak edilenleri anlattı.
"9 ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu" diyen Erbil, "Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a... Bugünlere geldim çok şükür... Allah beni çocuklarımı bağışladı." ifadelerini kullandı.
Magazin D'ye konuşan ünlü şovmen, "Şimdi kalktık yataktan bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık." dedi.
"BENİM İÇİN DUA EDİYORLAR"
64 yaşındaki ünlü şovmen, "Kendime gelmeye başladım... Burada yürüyemiyorum bari Instagram'dan yüreyeyim... Yazışıyorum sosyal medyada... Görüntülü olarak konuşuyoruz, iyi niyetli olarak... Benim için dua ediyorlar..." şeklinde konuştu.