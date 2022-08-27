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  4. Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Mali Müşavir Emine Küp, matematik sorusunda elendi.

Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar - Resim: 1

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi.

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Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar - Resim: 2

MALİ MÜŞAVİR MATEMATİK SORUSUNDA ELENDİ

Mali müşavir Emine Küp'ün performansı ise yarışmaya damga vurdu.

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Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar - Resim: 3

YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI

Mali Müşavir olan Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e'2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?' sorusu soruldu.

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Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar - Resim: 4

Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış hesaplama yaparak "888" cevabını verdi.

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