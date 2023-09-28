MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi
Kendisinden 40 yaş küçük güzel sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk adımı attı ve kameraların önünde genç sevgilisine evlilik teklifi etti.
Mehmet Ali Erbil 6'ncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 66 yaşındaki ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik için ilk adımı attı.
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Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan şovmen, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Mehmet Ali Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.
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66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la evleneceği iddiası gündem olmuştu.
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