MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi

Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan şovmen, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Mehmet Ali Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.