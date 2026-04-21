Malikaneden pırlantalara... Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından Bodrum'daki 800 metrekarelik malikanesi, Ataşehir’deki daireleri ve pırlantalarından oluşan mal varlığının, kardeşleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıktı.
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in vefatı, sevenlerini yasa boğarken arkasında bıraktığı devasa mal varlığı da merak konusu olmuştu. Sanatçının servetinin paylaşımına ilişkin beklenen açıklama geldi.
Fatih Ürek'in mal varlığı
Bodrum'da 800 metrekarelik, yaklaşık 170 milyon TL değerinde malikane, Ataşehir'de 5 daire, 6 milyon TL değerinde lüks araç, bankada nakit para, pırlanta koleksiyonu ve değerli müceverherlerden oluşan mirasın paylaştırıldığı ortaya çıktı.
Miras kime kaldı?
Star TV’de Nur Viral’in programına konuk olan gazeteci Seyhan Erdağ, Ürek’in mirasına dair hukuki düğümün çözüldüğünü duyurdu. Erdağ'ın aktardığı bilgilere göre, merhum sanatçının tüm varlığı kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı. Ataşehir ve Bodrum’daki mülklerin satışı için ise bürokratik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Hayattayken "En büyük arzum bir okul yaptırmak" diyen sanatçının vasiyetinde eğitime katkı sağlamak için bir vakıf kurma planı olduğu biliniyordu.