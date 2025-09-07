Manifest soruşturmasına Jennifer Lopez konseri hatırlatmalı tepki!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Manifest Grubu’nun Küçükçiftlik Park konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle başlattığı "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalı soruşturmasına CHP'den Jennifer Lopez konseri hatırlatmalı bir tepki geldi.
2025 yılına damgasını vuran Manifest grubu İstanbul Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.Deluxe Day adlı ve 18 yaş sınırı konulan konserde Manifest grubunun üyelerinin sahne şovları geceye damgasını vurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine” ifadeleri yer aldı.
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Miletvekili Gökçe Gökçen Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Manifest grubuna başlatılan soruşturmayı değerlendirdi.
CHP'li Gökçen, "Manifest özellikle genç kadınlar arasında çok popüler olan ve sosyal medyadaki tartışmaları da gördüğüm zaman aslında beni endişelendiren bir konuydu bir süredir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti: